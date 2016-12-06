В Москве сократился ввод торговых площадей почти на четверть

Ввод в эксплуатацию качественных торговых площадей в Московском регионе в 2016 г. сократился по сравнению с прошлым годом на 23% — примерно до 468 000 кв. м., передает «Интерфакс» со ссылкой на регионального директора департаментов торговой недвижимости и управления недвижимостью Colliers International Анну Никандрову.

По словам эксперта, в прошлом году аналогичный показатель составил 650 000 «квадратов».

По данным эксперта, по итогам года в регионе введут 13 качественных торговых центров, еще два объекта значительно расширили площади. В настоящее время не заняты примерно 11% плащадей (против 8% в прошлом году).

Общее предложение торговых площадей в России по итогам года достигнет 26 млн кв. м. В регионах открылось 970 000 кв. м площадей в торговых центрах.

По итогам 2016 г. обеспеченность жителей Московского региона качественными торговыми площадями достигнет 478 кв. м на 1000 человек, что позволит столице выйти на пятое место среди российских городов.