Инвесторы вложат в коммерческую недвижимость России около $4 млрд за 2016 год

Объем инвестиций на рынке коммерческой недвижимости России составит в 2016 г. $3,9 млрд, рассказал партнер компании Colliers Станислав Бибик.

Он отметил, что это на 30% больше, чем годом ранее. Москва в этом объеме занимает 84%.

Средний размер закрытой сделки составляет около $99 млн. Доля сделок, закрытых конечными пользователями объектов, составляет 59%.

Кроме того, на рынке продолжается доминирование российского капитала. Доля иностранных инвестиций составила только 2,6% против 18,5% годом ранее.

Наиболее крупные сделки сформированы «долговыми» переходами активов, а также сделками с неденежными инструментами.