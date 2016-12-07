Москвичи вложили в строительство жилья 1,6 трлн рублей за 6 лет

За последние шесть лет москвичи вложили в сферу долевого строительства жилья более 1,6 трлн руб., сообщил в среду на семинаре «Диалог с инвестором» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Основным инвестором в строительстве жилья в Москве у нас остается население. Об этом свидетельствуют все цифры. Несмотря на кризис, мы ежегодно отмечаем увеличение количества заключенных договоров долевого участия по строительству жилья», — сказал Хуснуллин.

В свою очередь руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что для сравнения: 1,6 трлн руб. - это стоимость строительства 16 Московских центральных колец (МЦК), передает «РИА Новости».

Ранее Тимофеев рассказал, что в настоящее время в Москве с привлечением средств граждан строится 471 объект общей площадью 15 млн кв. м (на жилье приходится 10 млн кв. м).