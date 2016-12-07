Только четверть россиян активно участвуют в управлении своим домом – Минстрой

Около 45% собственников квартир в России принимают участие в управлении своим домом. Об этом сообщил руководитель Минстроя России Михаил Мень в рамках заседания межведомственной рабочей группы по жилищно-коммунальному хозяйству, говорится на сайте Минстроя.

Мень пояснил, что активно участвуют в управлении своим домом всего четверть жителей (24%). Это старшие по подъезду и председатели совета дома, участники субботников и программ благоустройства.

В свою очередь главный жилищный инспектор России Андрей Чибис заявил, что ведомство готовит поправки в Жилищный кодекс, которые сделают управление жильем более понятным для потребителей.

«В том числе изменениями упорядочивается процедура голосования: взамен сложной формулы планируется ввести принцип "1 помещение — 1 голос" при голосовании на общем собрании собственников жилья. Это позволит исключить злоупотребления и признание решений собрания собственников недействительными из-за математических ошибок», — прокомментировал Чибис.