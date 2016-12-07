Рынок апартаментов должен отрегулировать закон о дольщиках – Минстрой

Строительство апартаментов должно регламентироваться федеральным законом «О долевом строительстве» (214-ФЗ), заявил журналистам на семинаре «Диалог с инвестором» заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Хочу подчеркнуть, что строительство и продажа апартаментов должны осуществляться по тем же схемам и механизмам, что и строительство жилья, а именно по 214-ФЗ», — сказал Стасишин.

Он отметил, что апартаменты также подлежат страхованию.

В настоящее время прорабатываются поправки в законодательство, которые распространят действие 214-ФЗ на апартаменты, парковочные места и жилищно-строительные кооперативы.