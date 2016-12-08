Строительство новой библиотеки ИНИОН взамен сгоревшей может начаться в III квартале 2017 года

Строительство нового здания библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН вместо сгоревшего может начаться в III квартале 2017 г. Это порталу ТАСС «Чердак» сообщил врио директора института Илья Зайцев. По его оценке, на строительство может уйти два-три года. Он надеется, что проект будет утвержден уже в 2017 г. Также Зайцев сообщил о вероятных сокращениях штата из-за проблем с финансированием.

Проект нового здания был представлен коллективу ИНИОН 6 декабря. Он стал синтезом двух проектов, выбранных в августе экспертным жюри: работы архитектора Александра Кожевникова, который предлагает во многом сохранить первичный облик здания, но частично перепланировать внутренние помещения, а также сделать четыре подземных этажа, и проекта компании «Гипрокон», отмечает ТАСС. По словам Зайцева, в итоговый вариант взято лучшее из обоих проектов. Он добавил, что общая площадь здания увеличится до 38 000 кв. м, в нем появятся два подземных этажа для фондохранилищаю

Согласно этому проекту здания, первые три наземных этажа ИНИОН будут высотой около 3 м, а последний четвертый этаж - более 4 м. Высокие окна и прозрачные переговородки позволят максимально использовать естественное освещение. От круглых окон в крыше, обеспечивавших естественное освещение в оригинальном проекте здания ИНИОН архитектора Якова Белопольского было решено отказаться, вместо них установят круглые лампы.

Проект нового здания ИНИОН предусматривает торговые площади, однако Зайцев подчеркнул, что они будут использоваться прежде всего для продаж книг института. Торговая функция проекта минимизирована, заверил он.

Также проект предполагает, что в здании будет несколько интернет-кафе, конференц-залов и даже музей редкой книги.

Проект еще не утвердила Москомархитектура и он может еще измениться, предупреждает ТАСС.

Москомстройинвест объявил в сентябре 2016 г., что решено реконструировать здание, сгоревшее в феврале 2015 г.

Зайцев также считает неизбежными увольнения сотрудников библиотеки. «Потому что то финансирование, которое нам доводят на будущий год, вряд ли позволит держать такой штат с такими же зарплатами», - сказал он ТАСС. По его словам, финансирование института в 2017 г. составит 227 млн руб. против 280 млн в 2016 г. Еще одной проблемой института он назвал старение коллектива, «значительная часть которого - это люди за 70-75 лет».