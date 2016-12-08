Сергей Полонский не признал в суде вину в мошенничестве на 2,6 млрд рублей

Обвиняемый в мошенничестве на более чем 2,6 млрд руб. девелопер Сергей Полонский заявил в суде, что не признает вину. Как передает агентство «Москва», он сказал это в Пресненском суде после того, как представитель гособвинения зачитал обвинительное заключение. Подсудимый с обвинением не согласен.

«Вину не признаю в полном объеме. В чем нас обвиняют? В том, что наша компания превратилась в преступное сообщество? Это же не так. Гособвинение обвиняет меня в том, что я единолично принимал решения по всем вопросам касательно строительства и финансирования всех проектов, такого доказательства нет в природе, и мы даже не думали и не совершали этого преступления», - заявил он. Также вину отрицают и другие фигуранты дела - гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин и руководитель финансового департамента компании «Миракс групп» Александр Паперно.

По версии следствия, с 2008 по 2009 г. руководитель корпорации «Миракс групп» (переименована в Potok) Полонский с совместно с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве руководителя финансового департамента данной корпорации Паперно и генерального директора ООО «Аванта» Пронякина похитил деньги граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская миля» и ЖК «Рублевская Ривьера». Общая сумма похищенного превысила 2,6 млрд руб., что является особо крупном размером.

Полонский разработал план по хищению денег у дольщиков, заявил в суде прокурор. «Действуя по предварительному сговору, в результате противоправных действий Полонский запланировал определенный порядок ведения финансовых операций и порядок внесения денежных средств от дольщиков, который шел вразрез существующему законодательству и позволял иметь открытый доступ к деньгам граждан», - цитирует его агентство «Москва». По словам гособвинителя, предприниматель определил способ хищения денег, установил стоимость недвижимости и контролировал действия остальных участников.

«Основной деятельностью Полонского было осуществление строительства, он являлся гендиректором и являлся единоличным начальником, его приказы должны были выполняться беспрекословно. Он принимал решение о назначении всех руководителей созданных им компаний, сами руководители, назначенные им, не имели никаких функций, все решения принимал Полонский, также только он имел право распоряжаться денежными средствами и имуществом созданных им организаций и корпораций», - сказал также прокурор.

Дело Полонского, Пронякина и Паперно Пресненский суд начал рассматривать по существу 28 ноября. Пронякин и Паперно находятся под подпиской о невыезде, Полонский арестован.

Ранее адвокат Славик Брсоян сообщил агентству «Москва», что следователи ужесточили обвинение всем трем фигурантам. По его словам, следователи выполнили требование судьи и переквалифицировали обвинение, дополнив его квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой.