Crocus Group передаст станцию «Мякинино» московскому метрополитену в безвозмездную аренду

Crocus Group передаст станцию «Мякинино» в бессрочную безвозмездную аренду Московскому метрополитену, заявил ТАСС президент компании-инвестора станции Арас Агаларов. По его словам, переговоры с московским правительством по станции завершились и компания вместе с чиновниками «пытается» «осуществить приемку официальную». Юридически станция останется за компанией, на оформление всех документов потребуется не менее 2-3 месяцев.

16 августа Московский метрополитен объявил, что с 22 августа закроет эту станцию метро, сославшись на ее несоответствие требованиям безопасности, говорилось, что у объекта нет заключения Ростехнадзора о соответствии нормам безопасности. Трудность получения данного документа заключается в бюрократическом круговороте между московскими и областными органами Ростехнадзора, пояснял ранее ситуацию Агаларов. Закрытия станции удалось избежать, а Crocus, по словам мэра Сергея Собянина, обещал решить все связанные со сбором документов проблемы в ближайшее время.

На вопрос ТАСС, получила ли компания соответствие нормам безопасности от Ростехнадзора, Агаларов ответил, что сейчас идет «бумажная работа». «Идет процедура, я ее в рамках одного интервью не рассказать не могу. Там надо сделать проект, пройти заново экспертизу», - сказал он.

Станция «Мякинино» была открыта 26 декабря 2009 г. Она стала первой станцией столичной подземки, расположенной на территории Московской области, в Красногорском районе. Кроме того, «Мякинино» стало первой станцией, построенной по принципу государственно-частного партнерства с привлечением средств компании Crocus Group.