Crocus Group вложила в океанариум в «Крокус cити» 3 млрд рублей

В строительство океанариума, который 10 декабря откроется в «Крокус сити» в Красногорске, вложено 3 млрд руб. инвестиций, рассказал президент Crocus Group Арас Агаларов. Как передает «Интерфакс», ожидается, что срок окупаемости океанариума составит пять-шесть лет. «Базовый билет стоит 800 руб., у нас предусмотрены бесплатные посещения по понедельникам для детей, инвалидов и малоимущих», - сказал Агаларов (цитата агентства «Москва»).

Это начальный этап развития проекта, заявили «Интерфаксу» в службе эксплуатации океанариума. Сейчас в здании в форме айсберга, расположенном рядом с торгово-развлекательным комплексом «VEGAS Крокус сити», представлено более 5000 видов рыб и животных со всех уголков мира. Коллекция будет пополняться. В службе проект назвали компиляцией лучших достижений в мировой практике строительства океанариумов.

«Экспозиции разделены на: морскую (акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы), пресноводную (Волга, Дон, Амазонка, редкие виды аквариумных рыб). Третий этаж здания занимает интерактивная экспозиция с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и более сотней бабочек, парящих в свободном полете», - сообщает сайт группы. Также в океанариуме есть морские котики, мурены, трехпалые ленивцы, фламинго, сурикаты, лемуры, пингвины. Площадь океанариума превышает 12 600 кв. м.

«Когда вы попадете на экспозицию, будете удивлены количеством и разнообразием флоры и фауны - здесь и рыбы, и крокодилы, и бабочки, и обезьяны, и различные растения, медведи, моржи, черепахи, акулы. Сложность была при строительстве этого здания в том, что для жителей океанариума были созданы разные климатические зоны», - цитирует Агаларова РИАМО. По его словам, в океанариуме созданы условия и для пресноводных рыб и животных, и для обитателей морских водоемов. В павильонах экспозиции создано три температурных режима воды и воздуха.

Льготная цена билета составит 400 руб., при этом в понедельник предусмотрено бесплатное посещение для малообеспеченных категорий населения, передает «Интерфакс». Планируется, что океанариум сможет принимать до 200 000 посетителей в день. Учреждение создаст около 50 новых рабочих мест, сообщает агентство «Москва».

Агаларов пообещал, что если океанариум окажется успешным, может быть принято решение о строительстве подобных объектов в других проектах компании.