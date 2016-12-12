4 млрд рублей вложат новые резиденты технополиса «Москва» в запуск производств

В этом году на площадку технополиса «Москва» пришли 18 новых компаний, большинство из которых – производители в сфере робототехники, медицинских технологий, биофармы и высоких технологий, говорится в сообщении технополиса. До конца первого полугодия 2017 г. эти компании вложат 4 млрд руб. в запуск своих производств.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Игоря Ищенко, сегодня на территории технополиса работает 61 резидент. «На 1 руб. городских и привлеченных в площадку для подготовки инфраструктуры средств инвесторами уже вложено 4 руб.», – уточнил Ищенко. Общее вложение бюджетных средств в площадку технополиса на сегодняшний день составляет 5, 5 млрд руб.

До конца года компания планирует получить выручку около 650 млн руб., что на 20% больше, чем за 2015 г. Чистая прибыль ожидается на уровне 35 млн руб. (рост на 60%).

В 2017 г. технополису «Москва» также будут переданы 73 га в промзоне «Руднево». Там разместятся пять кластеров. «Город будет застраивать инфраструктуру – порядка 20–25% от всей территории. Остальное – инвесторы. Будем реализовывать проект в три этапа. Постараемся создать рабочие места для жителей ближайших районов – Некрасовки и Новокосино», – рассказал Игорь Ищенко на пресс-конференции (цитата по агентству городских новостей «Москва»).