Москва утвердила список «особо опасного самостроя» под снос

Москва утвердила четвертый список объектов «самостроя» под снос, передало РИА «Новости» со ссылкой на Госинспекцию по недвижимости.

В списке «особо опасного самостроя» 54 объекта общей площадью 19 368 кв.м. Крупнейшие из них - Центр обуви на Кронштадском бульваре, д. 5, стр. 1, площадью более 3 500 кв. м., находящийся в техзоне метро «Водный стадион», здание Торгового универсального комплекса на Ореховом бульваре, владение 24, корпус 1, площадью 2 900 кв. м, торговые ряды по улице Грузинский Вал на 2 500 кв. м.

Из 54 объектов 12 находятся в технической зоне метрополитена, 30 — на городских инженерных коммуникация и системах газоснабжения, а 12 — на территории общего пользования (тротуарах, землях улично-дорожной сети).

В декабре 2015 г. правительство Москвы приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В феврале они были демонтированы. Второй список объектов самостроя был опубликован 28 июня. Вторая волна сносов прошла в Москве 29 августа. Ранее власти завершили снос объектов самостроя из третьего списка. В него вошли 43 объекта общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров, находящиеся во всех округах Москвы, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского округов. Более 90% объектов их владельцы снесли добровольно.