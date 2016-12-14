В индустриальных парках России больше всего производств компаний из Германии и США

Доля иностранных компаний в индустриальных парках России составила 22 % в 2016 г. При этом доля иностранных проектов, реализуемых совместно с российскими компаниями, – 7 %, подсчитали эксперты аналитического отдела сети индустриальных парков DEGA Development, проанализировавшие данные о действующих резидентах индустриальных парков и договорах на размещение, подписанных в 2016 г.

Больше всего производственных и логистических комплексов в России размещают компании из Германии. На долю предпринимателей из этой страны приходится 30% от общего количества иностранных резидентов. Второе место занимают США – 19 %, резиденты из Франции составляют 8% от всех иностранцев. Японский бизнес представлен в промышленных парках России 6% предприятий, по 4% у Великобритании, Италии и Польши, по 3% у Кореи, Китая и Швейцарии.

Среди приоритетных сфер деятельности, в которых работают иностранцы в России, эксперты DEGA Development выделяют автомобилестроение и производство расходных материалов (23%), производство товаров народного потребления (11%), услуги по строительству и производство строительных материалов (9%), пищевое производство (7%), логистика (6%), металлургия, фармацевтическая, химическая промышленность, производство различного оборудования – по5 %.

Председатель комитета по промышленности Московского отделения «Опоры России» Вадим Арутинов отмечает тенденцию на увеличение спроса иностранных производителей на размещение своих производств на территории России. По его словам, такой процесс служит, с одной стороны, росту занятости населения, с другой - это надежный «источник пополнения местного и федерального бюджетов за счет налоговых и социальных отчислений».