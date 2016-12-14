В Москве пени по налогу на имущество гражданам начнут начислять с 1 мая

Мосгордума приняла в окончательном чтении законопроект «Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате в бюджет Москвы за налоговый период 2015 г.», передает «Интерфакс».

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников заявил на заседании Мосгордумы, что с 1 января прошлого года налог на имущество физлиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Налог за 2015 г. необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 г.

Ранее предполагалось, что пени начнут начислять со 2 декабря. Этот срок перенесли, теперь пени будут начисляться только с 1 мая 2017 г.

Срок увеличили, так как многие москвичи не получили уведомления об уплате налога и им необходимо время, чтобы решить вопросы с налоговой службой и Росреестром.