Россияне считают идеальной съемной квартирой «двушку» с мебелью – Domofond.ru

Идеальной квартирой для аренды россияне считают «двушку» с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, подходящую для проживания семьи с детьми. Такие данные приводят эксперты портала Domofond.ru, которые провели опрос среди арендаторов и выяснили, какие факторы влияют на выбор съемной недвижимости.

В опросе приняли участие 2490 респондентов, проживающих в арендованных квартирах.

Наиболее привлекательными вариантами респонденты назвали одно- и двухкомнатные квартиры. Их предпочитают 45,7 и 42% участников опроса соответственно. Менее востребована недвижимость с тремя и четырьмя комнатами (9,9 и 1,2%). При этом подавляющее большинство респондентов (84%) хотят снимать только квартиру с мебелью. Также в числе наиболее существенных факторов ремонт, наличие бытовой техники и инфраструктура района, в котором находится недвижимость. На ремонт обращают внимание 80% респондентов, и только 27,5% опрошенных готовы сами интерстировать в ремонт.

Эксперты Domofond.ru не отмечают принципиальных различий в предпочтениях жителей городов-миллионников и небольших населенных пунктов. Жители мегаполисов более требовательны к месторасположению по соседству с работой, планировке и наличию парковки, а респонденты из небольших городов – к инфраструктуре района и его близости к центру города.

Что касается Москвы, то, по оценкам специалистов «Инком-недвижимости», 85% заявок на аренду квартир в столице поступает от прибывающих сюда арендаторов из регионов и стран СНГ. По данным компании, снять самую дешевую квартиру в Москве в первые недели декабря можно было за 20 000 руб.