В Москве выставлено на продажу 1,4 млн «квадратов» дорогих новостроек

По итогам 2016 г. в Москве будет выставлено на продажу в общей сложности около 1,4 млн кв. м новостроек бизнес- и премиум-класса, подсчитали эксперты департамента жилой недвижимости Colliers International. Это на 8% выше, чем в 2015 г. (1,3 млн кв. м).

За год объем продаж квартир в этих сегментах составит 430 000–450 000 кв. м, что на 15–20% выше уровня 2015 г. «Текущая финансовая емкость рынка бизнес- и премиум-класса оценивается нами примерно на уровне 420 млрд руб. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Из них 50% объема, относящегося к бизнес-классу, реализуются риэлторскими компаниями, другие 50% продаются самими застройщиками», – говорит Владимир Сергунин, партнер Colliers International.

По данным экспертов компании, средняя стоимость квадратного метра в сегменте бизнес-класса по итогам года выросла на 5% и составила 260 000 руб., в сегменте премиум-класса этот показатель снизился на 6% до 500 000–550 000 руб. за 1 кв. м. Снижение произошло за счет выхода большого объема на начальных стадиях строительства и смещения премиум-класса за пределы Садового кольца, а в некоторых случаях и Третьего транспортного, говорится в сообщении компании.