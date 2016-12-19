В этом году в Москве введено меньше всего складов за последние пять лет

C начала года в Московском регионе было введено в эксплуатацию 510 000 кв. м складских площадей – это самый низкий показатель ввода за последние пять лет, подсчитали аналитики компании S.A. Ricci. Похожие данные ввода – 500 000–600 000 кв. м – складов приводят и эксперты компании CBRE.

В 2016 г. наиболее рациональной и распространенной стратегией стал ввод крупных складских комплексов под конкретного клиента (built-to-suit). Примерами таких объектов являются складской комплекс в Реутове – 17 000 кв. м, СК «Южные врата» (Leroy) – 90 000 кв. м и «PNK – Северное Шереметьево» (Mercedes-Benz) – 50 000 кв. м.

Между тем объем поглощения складов в текущем году более чем вдвое превышает объем ввода и составит около 1,1 млн кв. м, говорят эксперты S.A. Ricci. «Экономические колебания в начале года вызвали перенос сроков реализации ряда сделок, что выразилось в низких объемах спроса в I–III кварталах. Но ближе к концу года спрос восстановился, и в IV квартале он может составить 300 000 кв. м, что станет самым высоким показателем за год», – говорит Антон Алябьев, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE.

По данным S.A. Ricci, наиболее привлекательным для арендаторов продолжает оставаться южная часть Московского региона, на которую приходится 47% реализованных сделок от общего объема (466 000 кв. м).

Уровень вакантности на конец 2016 г. в среднем по рынку составляет 8,2%, что эквивалентно 921 000 кв. м свободных площадей. Этот показатель снизился на 0,8 п. п. с начала года, что объясняется значительным превышением спроса над предложением (данные S.A. Ricci).

Средневзвешенные ставки аренды складских помещений класса А составляют 3900 руб. за 1 кв. м в год. Для помещений класса В ставка составляет 3600 руб. за 1 кв. м в год. «В рублевом исчислении уровень арендной ставки остается неизменным уже семь кварталов подряд, что говорит о достижении ценового дна», – говорится в отчете S.A. Ricci.