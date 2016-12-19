ВЭБ собирается выйти из девелоперских проектов

ВЭБ собирается выходить из девелоперских проектов, но постепенно, сообщил журналистам руководитель банка Сергей Горьков, передает «РИА Новости». При этом Горьков отметил, что у банка нет задачи выйти из проектов любой ценой. «Мы должны из них выходить с позитивным результатом для банка», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

в портфель компании входят уже действующие офисно-торговый комплекс «Новинский пассаж» на Новинском бульваре (78 000 кв. м), коттеджный поселок Family Club в Солнечногорском районе Московской области, торговый центр «Сибирский молл» (Новосибирск, 65 000 кв. м) и новосибирский бизнес-центр «Новая высота» (34 000 кв. м), а также проект многофункционального комплекса на 317 000 кв. м на месте часового завода «Слава» рядом с Белорусским вокзалом.