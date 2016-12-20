Губернатор Воробьев сменил зампреда правительства по строительству в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о готовящемся назначении председателя комитета по конкурентной политике Подмосковья Максима Фомина на должность заместителя председателя правительства региона по строительству, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что Максим Александрович справился с этой задачей. Сейчас стоит более серьезный вызов – это строительный блок. Соответственно, Максим Александрович будет назначен на должность заместителя председателя правительства, будет курировать строительное направление», – сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Он добавил, что председателем комитета по конкурентной политике может стать первый заместитель Фомина Елена Волкова.

«Германа Вячеславовича Елянюшкина (действующего зампреда правительства Подмосковья, курирующего стройкомплекс. – ИФ) я забираю к себе. Будем вместе реализовывать наши спецпроекты, их тоже в достаточном количестве, их надо довести до логического завершения», – отметил губернатор.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, Елянюшкин может стать советником губернатора Подмосковья.