Запуск госфонда долевого строительства отложен до весны 2017 года

Государственный компенсационный фонд долевого строительства заработает весной 2017 г., рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании президиума Общественного совета при Минстрое России.

Он пояснил, что это связано с процедурами пересогласования. Ранее предполагалось, что госфонд должен был начать работу с 1 января 2017 г. «Фонд заработает немного позже, как планируется, весной», – сказал Стасишин.

Внедрить компенсационный фонд Минстрою было поручено по итогам Госсовета по строительству. «Сегодня работа выполнена, все нормативные правовые документы подготовлены. В первую очередь – проект постановления правительства России о наделении фонда Единого института развития в жилищной сфере полномочиями по формированию и управлению компенсационным фондом», – рассказал Стасишин.

Он отметил, что определены и основные функции фонда: получение взносов от застройщиков и контроль за их поступлением; осуществление полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, если он вносил взносы в компенсационный фонд хотя бы в отношении одного объекта; осуществление выплат возмещений гражданам – участникам долевого строительства при банкротстве застройщика; предоставление займов, в том числе беспроцентных, а также оказание финансовой помощи застройщику, который берет на себя обязательства по завершению строительства.