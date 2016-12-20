Девелопер Vesper вложит до 15 млрд рублей в жилые проекты в Москве в 2017 году

Компания Vesper (прежде всего инвестирует в премиальное жилье) намерена в 2017 г. инвестировать в четыре новых проекта 12–15 млрд руб., сообщил журналистам генеральный директор девелопера Борис Азаренко, передает «Интерфакс.

Среди проектов, которые компания намерена вывести на рынок, он отметил часть квартала на месте «Первой образцовой типографии» на Пятницкой улице. По словам Азаренко, планируется реконструировать существующие здания типографии под квартиры и апартаменты. Предполагается, что квартир будет примерно две трети. Площадь проекта составит порядка 40 000 кв. м, вместе с подземной частью – 60 000 кв. м, передает «РИА Новости».

Также компания намерена вывести на рынок новый проект в Хамовниках и крупный МФК, в составе которого будут апартаменты и торговая составляющая.

«В целом мы выведем на рынок до четырех проектов. В них мы намерены инвестировать 12–15 млрд руб.», – отметил руководитель компании, слова которого приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что инвестиции в проекты 2016 г. составили 7 млрд руб., при этом продажи достигли 9 млрд руб. По планам в 2017 г. продажи могут достигнуть 20 млрд руб.