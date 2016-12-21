По фиолетовой ветке метро поезда ходят только до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром

В московском метро приостановлено движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, сообщает микроблог предприятия. «Причина остановки движения - инцидент с пассажиром на ст. "Выхино"», - уточняет метрополитен. Первое сообщение о сбое появилось в микроблоге в 7.25 мск среды. Пассажир упал на рельсы, сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы метрополитена. О состоянии пассажира ничего не говорится.

Станция «Выхино» закрыта для пассажиров. От «Жулебина» до «Текстильщиков» поезда не ходят, пассажирам предлагается искать альтернативные маршруты транспорта. От «Текстильщиков» до «Планерной» поезда ходят в обычном режиме в обе стороны.

«Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке линии», - заверяет предприятие.