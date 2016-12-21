«ПИК» объявил о закрытии сделки по покупке «Мортона»

Группа компаний ПИК завершила сделку по приобретению группы компаний «Мортон» у принадлежащей Сергею Гордееву Horus Real Estate Fund I B.V., говорится в сообщении ПИК, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Компании объединили активы, производственные мощности, функциональные подразделения и будут работать под брендом «ПИК», говорится в сообщении.

По итогам интеграции выручка группы может достичь 200 млрд руб. в 2017-2018 гг. Годовой объем продаж составит 2 млн кв. м недвижимости, совокупный земельный банк — 15 млн кв. м. Компания заметно улучшила прогноз показателей объединенной компании. На момент объявления сделки менеджмент оценивал, что к 2017-2018 гг. выручка группы выйдет на уровень в 190 млрд руб., объем продаж составит около 1,8 млн кв. м в год, а объединенный земельный банк — 10 млн кв. м.

Что касается привлечения финансирования, то в начале декабря «ПИК» разместил дополнительный выпуск облигаций на 10 млрд руб. Кроме того, группа заключила соглашение с одним из крупнейших российских банков по дополнительному финансированию на 10 млрд руб. по более комфортной ставке. Вместе это позволит рефинансировать 85% краткосрочных, дорогостоящих обязательств «Мортона».

После первого этапа интеграции синергия от объединения «ПИК» и «Мортона» оценивается в 4,5 млрд руб. в год при целевом значении 10 млрд руб. в год. Полностью завершить проект интеграции двух бизнесов планируется до конца I квартала 2017 г.