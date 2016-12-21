Снять квартиру в Москве в этом году стало дешевле

На столичном рынке аренды жилья уходящий год ознаменовался выравниванием спроса и предложения в массовом сегменте жилья. Это произошло впервые с докризисного 2013 г., говорится в исследовании департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-недвижимость». Так, если осенью 2014 г. произошел существенный рост предложения при значительном падении спроса – тогда разница между показателями составляла 2,5 раза, - то в 2016 г. в период активного осеннего сезона удерживалось равенство спроса и предложения.

Именно при повышении спроса до уровня предложения в августе этого года стоимость аренды объектов экономкласса парадоксально снизилась по отношению к августу 2013 г. Так, однокомнатные квартиры в нынешнем августе подешевели на 4,9%, двухкомнатные – на 13,7%, трехкомнатные – на 20,8%. Как поясняет Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-недвижимость», суть изменения цен именно тогда, когда спрос поднялся до уровня предложения, в отмене скидок на самые ликвидные объекты. «В течение всего кризисного периода стоимость найма в рекламных объявлениях была несколько завышенной. У них попросту рука не поднималась без моральной подготовки указать в рекламе арендную ставку своей квартиры ниже обычной на 10-15%. С течением времени собственники адаптировались к ситуации на рынке, а востребованные квартиры стали сдаваться без всякого дисконта», - говорит Полякова. В течение двух осенних месяцев происходило плавное и небольшое повышение арендных ставок. К декабрю средняя стоимость найма 1-комнатных квартир увеличилась до 30 400 руб., двухкомнатных – до 38 400 руб., трехкомнатных – до 46 500 руб.

Больше всего пользуются спросом у нанимателей столичного жилья квартиры в современных панельных домах - спрос на них вырос на 18,7%. Главной причиной популярности такого жилья специалисты называют его низкую стоимость найма за счет локации «молодых» домов экономкласса: их активное строительство осуществляется, главным образом, на окраинах Москвы. Однако сейчас спрос на такие квартиры не может быть удовлетворен. По подсчетам экспертов, доля новых «панелей» в общем объеме предложения составляет 26%, тогда как в общем объеме спроса – 57%.

Изменился в этом году и характер спроса. По сравнению с показателями последнего квартала 2015 г. сегодня востребованность объектов в «хрущевских» пятиэтажных домах упала на 6,2%, в старых панельных 9-14-этажках – на 13,3%. Заинтересованность в «сталинских» квартирах за год снизилась больше всего - на 66,7%.

Согласно статистике «ИНКОМ-недвижимости», в этом году сократились сроки экспозиции квартир. В настоящее время арендаторы выбирают нужный объект из двух-трех за 1-2 дня. Год назад решение принималось после просмотра 8-10 вариантов в течение 1-1,5 недели.