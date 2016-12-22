Метрополитен отстранил подрядчика, допустившего взрыв у метро «Коломенская»

Руководство московского метро отстранило от работ в вестибюлях подрядчика, который проводил работы у станции «Коломенская» и допустил взрыв газового баллона при сварке. Как передает агентство «Москва», это сообщил руководитель метрополитена Дмитрий Пегов. Он напомнил, что сварку проводила компания, которая ремонтировала вестибюль. В работе использовался газовый баллон, произошла утечка газа, двое сотрудников компании были госпитализированы с ожогами.

«Из пассажиров никто не пострадал, потому что, как я уже сказал, вестибюль был закрыт для входа и выхода пассажиров. На движении поездов это тоже никак не сказалось. Мы приступили к проверке организации, она на данный момент отстранена от всех работ, которые она выполняла в Московском метрополитене, и по итогам проверки мы примем дальнейшее решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов Московского метрополитена», – сказал Пегов.

В пресс-службе метрополитена агентству сказали, что работы проводило ООО «Рост-Е». Разгерметизация баллона произошла, когда рабочие действовали на лестничном марше в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская».

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в закрытом на ремонт подземном переходе, пострадали шесть рабочих, на выходах из перехода были повреждены конструкции и вылетели стекла. По факту проверки начали прокуратура и Следственный комитет.