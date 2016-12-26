Бывший менеджер структур Гуцериевых возглавил гостиницу «Украина» – РБК

Гендиректором ООО «Высотка», которому принадлежит гостиница «Украина», назначен Михаил Козлов – бывший топ-менеджер группы «Сафмар» (подконтрольна семье Гуцериевых и Микаила Шишханова), пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ от 8 ноября 2016 г.

Козлов подтвердил изданию свое назначение. Из данных СПАРК следует, что в настоящий момент он возглавляет также ряд компаний, входящих в «Сафмар»: «Сафмар кэпитал груп» и ООО «Люксъ отель», однако Козлов отметил, что больше не работает в группе «Сафмар».

Гостиница «Украина» принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые также владеют ТЦ «Европейский». Назначение Козлова участники рынка называют косвенным признаком возможного интереса структур семьи Гуцериевых – Шишханова к «Украине», пишет РБК. В то же время Козлов заявил изданию, что «пока Гуцериев не собирается покупать «Украину». «Мы не покупали гостиницу «Украина», – заявил представитель группы «Сафмар», оставив без ответа вопросы о планах компании по возможному приобретению отеля в будущем. Представитель «Киевской площади» не ответил на вопросы РБК.