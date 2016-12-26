Собянин решил построить жилье на месте Ховринской больницы

Известный в Москве долгострой, Ховринскую больницу, не будут достраивать и снесут за счет городского бюджета. На ее месте построят жилье для нужд города, передает «Интерфакс». Об этом решении мэра Сергея Собянина сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас определяются сроки сноса здания и объемы будущей застройки.

Ранее предполагалось, что снос здания оплатит инвестор, который затем получил бы этот участок под застройку. Найти инвестора не удалось. Летом Хуснуллин отмечал, что здание больницы сильно пострадало за годы «простоя» под дождем, снегом и солнцем, снос он назвал неизбежным.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 г. «по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности)», напоминает «Интерфакс». Почти готовое здание было брошено. Один его край начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности земли. После остановки строительства объект облюбовали «сталкеры» и другие экстремальные «туристы», которые тут нередко погибали, что создало больнице нехорошую репутацию.

Объект долго был «ничей», поскольку не был определен его правовой статус (федеральный или городской). В 2009 г. комплекс стал собственностью Москвы, территорию огородили забором с колючей проволокой, стали охранять с собаками и пройти сюда стало почти нереально. Итог – с 2009 по конец 2012 г. ни одного трупа на территории больницы обнаружено не было, происшествий с человеческими жертвами не зафиксировано.

В июле 2012 г. было принято решение о сносе здания и строительстве двух новых корпусов за счет города, однако в октябре того же года здание с землей выставили на аукцион по начальной стоимости почти 1,8 млрд руб. На торги выставлялось два земельных участка с двумя объектами незавершенного строительства (строительная готовность главного корпуса – 42%). Здания общей площадью 48 900 кв. м и общей площадью 4498 кв. м выставлялись единым лотом. Площади участков, на которых расположены здания, по сообщению СГУП, составляют 16 320 и 7680 кв. м.

Аукцион должен был пройти 4 декабря 2012 г., но торги не состоялись – их перенесли на 19 февраля 2013 г. В мае на сайте СГУП информации о том, купил ли кто-то объект, не было, как, впрочем, нет и информации о переносе или отмене торгов. Отсутствие желающих купить больницу аналитики связывали, скорее, с завышенной ценой для участка с такими обременениями.