Собянин обещал заменить старые эскалаторы еще на семи станциях метро после «Фрунзенской»

В Московском метрополитене заменят эскалаторы еще на семи станциях, заявил мэр Сергей Собянин на церемонии открытия станции «Фрунзенская» после ремонта. По его словам, еще на семи станциях эскалаторы служат больше 50 лет, он надеется, что их заменят в ближайший год.

В городе продолжается масштабная модернизация метрополитена, цитирует агентство «Москва». «Проводятся ремонтные работы по инженерному оборудованию платформ, вестибюлей, подземных переходов. И особое внимание уделяется тем станциям, которые были построены более 50 лет тому назад», - сказал градоначальник.

Собянин и начальник метрополитена Дмитрий Пегов осмотрели «Фрунзенскую» утром 29 декабря. Пегов пообещал, что станцию откроют в полдень и пассажиры смогут ею воспользоваться уже со второй половины дня четверга. На ремонт станцию закрыли в начале января 2016 г., в том числе там меняли эскалаторы. Для пассажиров она была закрыта, поезда проходили ее без остановки.

«Фрунзенская» была построена 59 лет тому назад. За это время ни разу эскалаторы не менялись. Конечно, это все морально и физически устарело», - сказал Собянин. Он назвал тяжелым решение по временному закрытию «одной из самых напряженных» станций, где за сутки на вход проходят около 49 000 человек. Ремонт, по его словам, был проведен «в самые короткие сроки». «Были проведены и ремонт, и реставрация, замена инженерного оборудования и, самое главное, - эскалаторов. Вместо трех старых эскалаторов поставлены четыре новейших. Производительность этих эскалаторов на 30% больше, чем предыдущих», - цитирует агентство «Москва».

Новые эскалаторы удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40% меньше электроэнергии, передает агентство. Ожидается, что пропускная способность станции после ремонта увеличится на треть благодаря появлению четвертого эскалатора.

Также за время реконструкции на станции отремонтировали вестибюль, кассовый и машинные залы. Все работы планировалось завершить за 14 месяцев. Как сказал Пегов, работы удалось завершить на два месяца раньше запланированного срока. Он добавил, что на станции установили интеллектуальную систему видеонаблюдения.