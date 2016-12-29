На космодроме Восточный отменены новогодние выходные

Строители, инженеры и другие служащие, задействованные на объектах космодрома Восточный, будут работать без выходных и сразу после новогодней ночи выйдут на работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Дальспецстроя». Это распоряжение касается примерно 1500 сотрудников «Дальспецстроя» и «Спецстройтехнологий». «Для обеспечения беспрерывной работы предприятий подготовлен необходимый запас строительных материалов, топлива, горюче-смазочных веществ», - говорится в сообщении.

На период новогодних праздников составлен график дежурств должностных лиц филиалов, которые будут координировать и контролировать выполнение работ.

Сейчас «Дальспецстрой» и «Спецстройтехнологии» ведут работы на объектах наукограда Циолковский, а также на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя. Кроме того, около 300 сотрудников производственных отделов и инженерно-технического персонала готовят исполнительскую документацию на объекты завершенного строительства.