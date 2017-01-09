Правительство предложило обращать взыскание на единственное жилье должника

Правительство вынесло 30 января на обсуждение законопроект, по которому можно будет обращать взыскание на единственное жилье должника, если его площадь в два раза и более превышает двукратную норму, положенную по закону для его семьи. Это жилье предлагается изымать, только если у должника нет денег и иного имущества, на которое можно обратить взыскание под задолженность. Его предлагается продавать, часть вырученных средств перечислять кредиторам должника, остаток - возвращать ему. Также ему предлагается выделять минимальную сумму, необходимую ему и его семье для покупки жилья, достаточного по нормативам площади. Если за три месяца должник не купит на нее жилье, эти деньги будут от него переданы в бюджет муниципального образования, где он проживает, и ему будет выделено муниципальное жилье, следует из законопроекта.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки разработаны во исполнение постановления Конституционного суда, который в мае 2012 г. решил, что ныне действующий запрет обращать взыскание на единственное жилье должника требует корректировки. По мнению КС, имущественный иммунитет не должен распространяться на жилье, которое по размерам значительно превышает средние показатели и стоимость которого достаточна для уплаты долга без ущерба для конституционного права должника и его семьи на обеспечение жильем. Действующее положение нарушает баланс интересов должника и кредитора, защищая исключительно имущественные интересы должника в ущерб интересам взыскателя.

В ноябре 2016 г. «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что Минюст предложил изымать у должников излишки жилплощади. Сообщалось, что запрет на изъятие предлагается распространить только на ту недвижимость, которая не превышает законодательную норму предоставления площади жилого помещения, рассказал источник. Жилищный кодекс позволяет регионам устанавливать эти нормы самостоятельно. В Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.

Предложенная норма предполагает, что имущественный иммунитет будет распространяться на единственное жилье должника, которое по размеру «не превышает двукратную норму предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, на гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в указанном жилом помещении» , стоимость которого «составляет менее двукратной стоимости жилого помещения, по размеру соответствующего норме предоставления площади жилого помещения, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, на гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в указанном жилом помещении, рассчитанной с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости для кадастрового квартала на территории субъекта Российской Федерации, утвержденного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности».