Полтавченко поручил передать Исаакиевский собор РПЦ в 2017 году – СМИ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря текущего года передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации города. Комитет имущественных отношений города уже начал проработку необходимой документации.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок – 2019 год», – рассказали источники в одном из комитетов Смольного.

В свою очередь директор государственного музея-памятника Николай Буров заявил «Росбалту», что слухи о передаче музея РПЦ небезосновательны. Согласно одному из слухов, распоряжение о передаче собора РПЦ уже подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. «Приходится жить на уровне слухов. Эти слухи я начал получать еще до Нового года. Но я старался не сбить работу коллектива во время зимних каникул. Это напряженное время. К нам приезжает много детей со всей страны», - сказал он.