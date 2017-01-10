Московские власти проложат велодорожки на уже благоустроенных улицах

Московские власти проложат новые велодорожки на улицах, отремонтированных в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на тендерную документацию департамента транспорта. Новые дорожки для велосипедов должны появиться на 23 улицах в центре города. В их числе Кремлевская набережная, Моховая улица, Большая Якиманка, Новый Арбат, Садовое кольцо от Арбата до Долгоруковской улицы, Петровка и частично Таганская. Общая протяженность этих улиц — около 20 км.

Планируется также установка 312 велосипедных светофоров на 41 перекрестке. Рядом с велодорожками планируется обустроить 47 нерегулируемых пешеходных переходов.

На проектирование новых велополос потратят почти 10 млн руб. Работы будут завершены до конца февраля, после этого столичные власти проведут тендер на прокладку велодорожек.

Большинство улиц, на которых появятся велодорожки, участвовали в 2016 г. по программе по благоустройству «Моя улица». На этих улицах были расширены тротуары, положен новый асфальт или плитку, установлены скамейки и урны. Общая стоимость работ за два года составила 45 млрд руб.

В Москве 8 января при температуре минус 27 градусов прошел велопарад. Организаторы велозабега отказались отменять мероприятие из-за мороза. Они объяснили, что хотят показать, что «вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура». По их мнению, город должен обеспечивать комфорт и безопасность велосипедистов и зимой, своевременно очищая улицы от снега.