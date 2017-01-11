Близость хорошей школы повышает цены на жилье на 3% – исследование

В Москве рядом со школами, которые дают высокие результаты на едином госэкзамене (ЕГЭ), жилье становится дороже на 3%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экономиста Высшей школы экономики Дмитрия Чугунова. Газета подчеркивает, что это первое исследование такого рода в России. Это кандидатская диссертация «Влияние результатов школьного образования на формирование цен на рынке жилой недвижимости в мегаполисе». Она была защищена в октябре 2016 г.

Чугунов сравнивал цены квартир в домах рядом со школами с высокими результатами ЕГЭ и аналогичных квартир в домах, приписанных к обычным школам на северо-западе Москвы. Он учитывал данные как первичного, так и вторичного рынков жилья (906 квартир, включая 242 за 2011 г., 322 за 2013 г., 342 за 2014 г.), школы сравнивал по индексу, который был построен на баллах ЕГЭ по математике и русскому языку. Учитывалось жилье, расположенное не дальше 600 м от школ, сравнивались только квартиры в сопоставимых по этажности, материалу и т. д. домах, находящихся в пределах десятков или сотен метров друг от друга и равноудаленных от двух школ с разными результатами ЕГЭ, но «приписанных» только к одному из этих учреждений.

При росте среднего по школе балла ЕГЭ на семь цена квартиры рядом с этой школой может повышаться на 2,9% (376 000 руб. в ценах 2014 г.). С учетом общего числа сделок на рынке недвижимости увеличение показателя ЕГЭ в тестовых баллах может приводить к приросту стоимости жилищного фонда города на 33 млрд руб. ежегодно, пишет газета. Исследователь также отметил, что в объявлениях от покупателей жилья среди важных факторов из всех объектов инфраструктуры в 92,7% случаев упоминается именно близость школ.

От результатов ЕГЭ зависят и доходы будущих работников, что оправдывает большие вложения в жилье рядом с качественными школами, пишет «Коммерсантъ». Каждый дополнительный балл, полученный по результатам ЕГЭ в школе, в будущем увеличивает доход молодого сотрудника на 1,9% в случае заочного и на 2% в случае очного обучения, напоминает газета. Таким образом, выпускники, обучавшиеся в вузе, средний балл приема ЕГЭ в котором на 10 пунктов выше, в итоге получают на 19-20% более высокую зарплату.

С 2016 г. Рособрнадзор запретил школам публиковать подробные данные о результатах ЕГЭ своих учеников. Газета пишет, что запрет введен для недопущения социальной сегрегации городских территорий, ради перемешивания проживающих разных социальных групп.