РПЦ в сентябре получит одно из зданий Российской национальной библиотеки

Российская национальная библиотека передаст Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября. Как передает «Интерфакс», это на пресс-конференции 11 января сообщил гендиректор РНБ Александр Вислый. «Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви, - отметил он. - Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки».

Вислый сослался на распоряжение правительства о том, что здание должно быть передано РПЦ в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. «Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать», - сказал он и напомнил, что распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 г.

По контракту, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта. «31 марта мы должны получить здание. Но я не знаю ни одних строителей, кто бы уложился в срок. Будем надеяться», - сказал Вислый.

Здание на Обводном канале, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х гг. Сейчас там хранятся фонды РНБ.