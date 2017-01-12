ФАС выдала замминистра строительства предостережение из-за прогноза цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила заместителю министра строительства и ЖКХ Никите Стасишину предостережение о недопустимости прогнозирования роста цен на жилье в 2017 г. Об этом говорится в сообщении службы.

В конце декабря Стасишин заявлял, что цены на жилье в 2017 г. будут постепенно «идти вверх, и это неплохо», писал РБК.

По мнению антимонопольного ведомства, распространение такой информации может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности. «Заявления такого рода являются недопустимыми, так как они могут спровоцировать повышение цен на жилье», – подчеркнул замруководителя антимонопольной службы России Рачик Петросян.