Крым планирует в 2017 году продать недвижимость Коломойского на 2 млрд рублей

Крымские власти собираются в текущем году продать ряд объектов недвижимости, ранее принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Власти рассчитывают получить за них 2 млрд руб. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на рабочей встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анохиной.

«На этот год намечен план на 2 млрд руб., которые мы обязательно должны передать вкладчикам. Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении», - сказал Аксенов.

Анохина напомнила, что в 2016 г. власти продали шесть объектов имущества Коломойского на общую сумму 1,5 млрд руб., в том числе санаторий «Форос» за 1,2 млрд руб.

«Все средства переданы Фонду защиты вкладчиков и уже переданы людям», - уточнила она.