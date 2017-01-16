Ввод коммерческой недвижимости в Подмосковье сократился на 17% в 2016 году

В прошедшем году в Подмосковье введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. м коммерческой недвижимости, говорится в сообщении минстроя Московской области. Этот показатель на 17% ниже аналогичного показателя 2015 г. – тогда подмосковные власти выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 4,7 млн кв. м коммерческой недвижимости.

По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, «главные события на рынке деловой недвижимости Московской области происходили в сегменте объектов логистического назначения». Складов в Подмосковье было введено больше всего – около 1 млн кв. м, или 22% от всех возведенных «квадратов» коммерческой недвижимости региона.

На втором месте по объему введенных площадей – производственные комплексы. На заводы пришлось 835 000 кв. м. Крупнейшими из них стали завод по производству электросварных прямошовных труб и газонефтепроводных труб (81 000 кв. м) в Сергиево-Посадском районе, а также завод по производству стройматериалов (37 000 кв. м) в Подольске.

На рынке торговой недвижимости Подмосковья появилось более 755 000 кв. м новых магазинов, что на 30% больше, чем в 2015 г. Крупнейшими ТРЦ Подмосковья стали «Вегас-2» (240 000 кв. м) в Красногорском районе, а также торгово-производственный комплекс «Глобус» (27 000 кв. м) в Одинцовском районе.

Меньше всего было введено офисов – 203 000 кв. м.

Кроме того, девелоперы Подмосковья за 2016 г. получили разрешения на строительство порядка 5,6 млн кв. м нежилой недвижимости.