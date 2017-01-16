Путин распорядился выделить часть «Мосфильма» под культурный центр

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить ООО «Альтера парк» земельный участок для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе киноконцерна «Мосфильм». Участок передается из федеральной собственности без торгов, следует из текста распоряжения на сайте pravo.gov.ru.

В 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об инвестициях для развития киноконцерна «Мосфильм» и о заключении инвестиционного договора с ООО «Альтера парк». В соответствии с постановлением инвестор должен будет профинансировать проектирование и строительство киноконцертного комплекса площадью 7000 кв. м, двух съемочных павильонов общей площадью 6000 кв. м и комплекса для хранения реквизита и костюмов площадью 15 500 кв. м. Эти объекты будут переданы в собственность Российской Федерации и хозяйственное ведение киноконцерна.

Взамен инвестор построит многофункциональный офисно-жилой комплекс общей наземной площадью 93 600 кв. м с подземной автостоянкой с последующей передачей объекта в собственность инвестора.

О том, что «Мосфильм» планирует построить киноконцертный комплекс за счет средств «Альтера парк», стало известно в 2013 г. «Коммерсантъ» сообщал, что часть территории «Мосфильма» под застройку может получить компания «АБ девелопмент», принадлежащая фонду бывшего заместителя главы аппарата правительства Кирилла Андросова Altera Investment Fund. Московское ООО «Альтера парк» создано в 2014 г. Единственным владельцем ООО, согласно «СПАРК», является кипрская Profilio Ltd. Андросов подтверждал РБК, что компания является 100%-ной «дочкой» Altera Investment Fund.