Стоимость заключенных Группой ЛСР контрактов выросла на 29% в 2016 году

Девелопер «Группа ЛСР» в 2016 г. заключил новые контракты по продаже недвижимости на 70,6 млрд руб., рост к 2015 г. составил 29%, сообщила компания.

Было продано 681 000 кв. м, в площадях рост к прошлому году составил 11%. Всего в трех регионах присутствия (Москва, Петербург, Екатеринбург) компания ввела в эксплуатацию 729 000 кв. м недвижимости. Доля продаж с ипотекой по итогам года составила 38%, а в IV квартале достигла 42%, сообщила ЛСР.

Средняя цена 1 кв. м по заключенным контрактам у компании выросла на 15% до 104 000 руб. За прошлый год в продажу было выведено 729 000 кв. м. В течение 2016 г. ЛСР активно расширяла предложение для покупателей на рынке строящейся недвижимости, в Петербурге стартовали продажи сразу в двух масштабных проектах: «Цивилизация» и «Цветной город», еще около 163 000 кв. м было выведено в продажу в комплексе «Зиларт» в Москве, цитирует пресс-служба компании слова Юрия Ильина, директора ЛСР по работе с инвесторами и связям с общественностью. По его словам, на 2017 г. у компании «не менее оптимистичные прогнозы». Так, в 2017 г. ЛСР планирует вывести в продажу порядка 900 000 кв. м недвижимости, из них 230 000 кв. м – в Москве, около 616 000 кв. м – в Санкт-Петербурге и 48 000 кв. м – в Екатеринбурге, сообщил Ильин. По его словам, планируется ввести в эксплуатацию во всех городах присутствия порядка 1 млн кв. м жилья.

ЛСР сообщает, что в 2016 г. компания «совершила прорыв на рынке недвижимости Москвы». Доля заключенных контрактов в регионе в общей структуре продаж составила 40% в рублевом выражении и почти 30% в площадях. В 2016 г. объем заключенных контрактов в Москве вырос на 124% к 2015 г. в рублевом выражении и на 55% в площадях. В 2016 г. в Москве ЛСР вывела в продажу 272 000 кв. м нового жилья. «Успех проектов «Лучи» и «Зиларт» позволил нам повысить среднюю цену заключенных сделок в среднем по Москве на 45% по сравнению с 2016 г.», – говорится в сообщении ЛСР.

В Петербурге объем заключенных в прошлом году контрактов у ЛСР остался на уровне 2015 г. , были заключены контракты на продажу 386 000 кв. м на 36 млрд руб., сообщает компания. Но в IV квартале в Петербурге объем продаж у ЛСР сократился к аналогичному периоду прошлого года на 38% в деньгах и на 27% в площадях. Всего в 2016 г. ЛСР вывела в продажу в Петербурге 336 000 кв. м нового жилья.

В сегменте стройматериалов у ЛСР показали рост в 2016 г. продажи гранитного щебня (17%), песка (7%), газобетона (6%), но снизились поставки бетона (на 14%) , ЖБИ (на 10%) и кирпича (на 9%), сообщила компания. В IV квартале объем реализации песка и гранитного щебня вырос год к году благодаря контрактам, связанным с дорожным строительством, а снижение продаж кирпича было вызвано сокращением объемов отгрузки в регионы в связи с низкой строительной активностью, объясняет компания. Вчера девелопер Etalon Group сообщил, что в 2016 г. увеличил продажи на 35% к 2015 г. до 47,4 млрд руб.