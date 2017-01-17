В Москве стало меньше пустых магазинов

Число пустых магазинов на торговых улицах Москвы сократилось в 2016 г. на 2 п. п. К концу года доля вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла составила 9%. В 2015 г. этот показатель составлял 11%, подсчитали эксперты компании Colliers International.

Снижение вакантности обусловлено в первую очередь развитием операторов общественного питания: за весь год только в Центральном округе Москвы было открыто около 165 точек общепита, причем около 100 из них приходится на несетевые заведения, предлагающие совершенно новые форматы с индивидуальной концепцией.

К новым интересным заведениям, открывшимся в 2016 г., можно отнести кафе и магазин «Рынок и общепит», гастробистро Tehnikum, бар и закусочную Bao + Bar, бургерную Black Star Burger. Надо отметить также, что свою роль в сокращении доли вакантных площадей сыграло развитие продуктовых магазинов и сети магазинов хозяйственных товаров «Мосхозторг».

Средний уровень ротации арендаторов за 2016 г. на центральных коридорах составил около 18%. При этом в течение года наблюдалась смена профиля арендатора даже в сложно оборудованных помещениях. Так, например, Ирландский паб «Шон О’Нилл» на Кузнецком Мосту занял помещение магазина товаров для дома «Интерьеры махараджей», а на Тверской кафе-пекарня «Хлеб насущный» находится в помещении магазина «Связной».