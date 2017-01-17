Собянин: в этом году в Москве реконструируют еще больше 80 улиц и больше 30 парков

В Москве в 2017 г. будет реконструировано более 80 улиц и 30 парков, заявил мэр города Сергей Собянин. Кроме этого, по его словам, в столице будут созданы более 50 новых парковых территорий и реконструированы более 3000 московских дворов.

«Эта программа будет продолжаться постоянно», - цитирует его «Интерфакс».

Также, по словам мэра, в нынешнем году в городе заменят более 5000 лифтов, это рекордное количество. В результате в Москве не останется ни одного лифта со сроком службе больше 25 лет и программа замены всех городских лифтов будет выполнена.

В 2016 г. по программе «Моя улица» в столице была реконструирована 61 улица общей протяженностью 45,2 км и семь транспортных развязок МКАД с вылетными магистралями. На Садовом кольце проводилось благоустройство первого участка от улицы Арбат до Долгоруковской протяженностью 3,6 км. Общая площадь благоустройства составила 25,8 га. Здесь расширены тротуары, организованы дублеры с парковками, установлены новые светильники, провода переложены под землю, появилось общественное пространство с клумбами, лавочками.