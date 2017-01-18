Цирк на Вернадского и ипподром могут перейти в собственность Москвы - РБК

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение проработать вопрос о передаче в собственность Москвы столичный ипподром и цирк на проспекте Вернадского. Это сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания по приватизации федерального имущества, которое прошло 22 декабря 2016 г. Поручение адресовано министерствам экономического развития, культуры и сельского хозяйства, предполагается участие мэрии в проработке вопроса. Представитель Шувалова подтвердил существование такого поручения. Руководство Москвы ответственно относятся к сохранению и развитию подобных объектов, к примеру ВДНХ превратилась в одно из красивейших и любимых мест для отдыха горожан, добавил он.

«На совещании у Игоря Ивановича Шувалова обсуждался вопрос о дальнейшем функционировании ФГУПов, в том числе Большого Московского цирка», - подтвердил замминистра культуры Александр Журавский. Министерство представит свою позицию правительству до конца января, пообещал он.

Минсельхоз на запрос РБК не ответил. Пресс-секретарь министра экономического развития Максима Орешкина Елена Лашкина переадресовала вопрос в правительство. В департаменте культуры Москвы не располагают информацией о планах по передаче ипподрома и цирка столице. В пресс-службе департамента городского имущества сказали, что такое решение еще не принято.

В цирке на Вернадского слышали, что его могут перевести в собственность Москвы, но официально с учреждением никто это не обсуждал, сказала первый замдиректора цирка Татьяна Запашная. Она добавила, что директор БМГЦ Эдгард Запашный обсуждал этот вопрос по телефону с министром культуры Владимиром Мединским несколько дней назад. Запашный был недоступен для комментариев.

В конце 2015 г. Запашный говорил, что цирку нужна гостиница и парковка для артистов и что затраты на общую реконструкцию цирка и прилегающей территории он оценивает в 10 млрд руб. На тот момент как раз завершился ремонт конструкций и инженерных коммуникаций здания, на который федеральный бюджет потратил 300 млн руб., бюджет города - 295 млн руб., напоминает РБК.

Пресс-служба ОАО «Российские ипподромы» пообещала прокомментировать ситуацию позднее. 100% ОАО находится в федеральнйо собственности. Компания была создана из ФГУП «Центральный московский ипподром» в 2011 г. по президентскому указу и объединила 27 ипподромов в городах России, включая Центральный московский ипподром.