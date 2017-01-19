Правительство направит 30 млрд рублей на улучшение опасных дорог в 34 регионах

Правительство выделяет 30 млрд руб. для улучшения состояния дорог более чем в 30 российских городах. Об этом рассказал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. «Распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ключевая цель – обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 000 человек», – сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что в бюджете 2017 г. на эти цели запланировано 30 млрд руб., а конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе от величины города.

«Конечно, учтем, в свою очередь, и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», – сказал Медведев.