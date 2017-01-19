Песков рассказал, почему задержан ввод Единого госреестра недвижимости

Работа по введению Единого госреестра недвижимости продолжается, ситуация исправляется, заявляют в Кремле. «Действительно, там работа ведется сейчас напряженная, действительно, технологически не все получается, но известно, что там никто не сидит сложа руки. Работа идет, с тем чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержкой введения Единого госреестра недвижимости, которое планировалось с 1 января текущего года.