Власти хотят изменить Воздушный кодекс, чтобы застроить Бронницы

Основным вопросом для Бронниц в 2017 г. станет проблема строительства жилья, на которое аэропорт «Домодедово» наложил ограничения, сообщил глава города Виктор Неволин.

«Главный вызов – это строительство жилья, потому что город старый, нужно расселение ветхого жилья. Аэропорт "Домодедово" наложил ограничения <...> На сегодняшний день в связи с этими ограничениями никакое строительство в городе Бронницы проводиться не может», – сказал Неволин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Он уточнил, что «Домодедово» не согласовывает строительство ввиду того, что новый дом, который, в частности, планировалось построить в городе, находится в шумовой зоне проектируемой седьмой полосы, которая может появиться в 2031 г.

Губернатор отметил, что подмосковные власти совместно с федеральным правительством планируют проработать поправки в Воздушный кодекс РФ, которые бы позволили в том числе вести строительство в Бронницах.

«Мы работаем с федеральным правительством и ожидаем ряд поправок в Воздушный кодекс, которые позволят <...> внести ясность в те или иные ограничения. Та ситуация, которая сегодня сложилась в городе, недопустима», – сказал он.