Застройщику порта «Усть-Луга» продлили арест до 21 апреля

Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест председателю совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» (заказчик - застройщик одноименного порта) Валерию Израйлиту до 21 апреля, следует из сообщения суда.

Израйлит был арестован 21 января. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб). Он обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. бюджетных средств, которые были выделены на строительство порта.