Москва заработала 1,77 млрд рублей на реализации прав строительства 12 ТПУ

В рамках строительства 12 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве будет возведено около 1,3 млн кв. м недвижимости, говорится на сайте Москомстройинвеста.

Право строительства 12-ти ТПУ было реализовано в 2016 г. в Москве через аукционы на общую сумму 1,77 млрд. руб. Инвесторов нашли на ТПУ «Ботанический сад», «Лефортово», «Селигерская», «Рассказовка», «Дмитровская», «Павелецкая», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе», «Технопарк», «Тропарево», «Фонвизинская» и «Ховрино».

«Всего в рамках реализации данных проектов инвесторы планируют построить примерно 1,3 млн кв. м недвижимости. Из них 50 000 кв. м составит технологическая часть. На остальной территории планируется возвести объекты коммерческой недвижимости, в том числе 480 000 кв. м жилья», – пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Отмечается, что жилые объекты и торговые центры не всегда будут возводиться в непосредственной близости к технологической части ТПУ.

В настоящее время объявлены аукционы на строительство двух ТПУ в районе станций «Новокосино» и «Алма-Атинская». Начальная цена объектов составляет более 142,2 млн руб. и более 211 млн руб. соответственно.

Также в 2017 г. планируется провести аукционы еще по 12 участкам для создания 10 ТПУ.