Инвесторы могут вложить в мировую коммерческую недвижимость до $700 млрд в 2017 году

В 2017 г. инвесторы вложат в мировую коммерческую недвижимость до $700 млрд, прогнозируют аналитики компании JLL. Если прогноз сбудется, то объем сделок увеличится на 7% (с $650 млрд) и достигнет уровней 2014-2015 гг.

По данным JLL, основным инвестиционным рынком недвижимости в мире являются USA. Именно в этой стране расположены 16 из топ-30 городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости. Больше всего инвестиционных средств приходится на Нью-Йорк ($33,1 млрд в за первые три квартала 2016 г.). При этом объем инвестиционных сделок в Нью-Йорке почти вдвое превышает показатель Лондона, находящегося на втором месте по объему вложений. На третьем месте Лос-Анджелес. Рост инвестиций в этот мегаполис за три квартала 2016 г. составил 22% до $15,7 млрд. За счет увеличения объема иностранных инвестиций город обогнал прежних фаворитов – Париж и Токио (4-е и 5-е места соответственно).

Между тем Москва в 2016 г. не вошла в топ-30 крупнейших инвестиционных рынков, но за прошедший год российская столица улучшила свои позиции, поднявшись с 54-го на 33-е место в рейтинге JLL. «На протяжении 2008-2013 гг. Москва стабильно входила в список крупнейших городов мира по объему инвестиционных сделок благодаря высоким доходностям, росту стоимости и динамичному рынку недвижимости. В 2014 г. в результате экономического спада российская столица утратила свои позиции, упав сразу на 61-е место», - комментирует Владимир Пантюшин, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ.

В качестве одной из наиболее ярких тенденций в области коммерческой недвижимости эксперты JLL выделяют усиление позиций китайских инвесторов в качестве основных игроков на мировом рынке. По результатам III квартала 2016 г. Китай обогнал США, став крупнейшим в мире трансграничным покупателем объектов коммерческой недвижимости.