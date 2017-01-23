Петербург выселяет Европейский университет

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о выселении Европейского института из занимаемых помещений. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе комитета. С момента основания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко, сенатора при Николае I.

Чиновники хотят расторгнуть с вузом договор на аренду в связи с несоблюдением «требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», сказал собеседник агентства. Если арбитраж вынесет решение в пользу Смольного, университету разрешат остаться в здании до конца учебного года, чтобы не были нарушены права студентов, пообещали в комитете.

9 января университет подал в арбитраж иск, оспаривающий расторжение договора аренды. Как сообщает «Фонтанка.ру», через 10 дней суд принял обеспечительные меры по этому ходатайству. «Университет обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии осуществлять регистрационные действия по прекращению аренды здания. В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от исполнения договора аренды здания, заключенного на срок до 09.09.2024», – говорится в определении суда, опубликованном на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета 7 декабря 2016 г. из-за неисполнения предписаний. Как объяснял ректор вуза Олег Хархордин, летом в университете прошла внеплановая проверка на соответствие требованиям лицензирования и по итогам этой проверки регулятор обнаружил 120 нарушений. После работы над их устранением нарушений осталось 32, а затем всего три: отсутствие аттестации преподавателей и недостаток преподавателей-практиков по специальностям «политология» и «социология», говорит Хархордин. Рособрнадзор посчитал, что нарушения не устранены, и на этом основании приостановил лицензию, хотя чиновники сами признают, что это формальные претензии и закрывать из-за этого один из ведущих негосударственных университетов странно, отмечает ректор. 13 декабря арбитражный суд по ходатайству университета приостановил решение о приостановлении лицензии вуза.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 г. при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 г. В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят экс-министр финансов Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.