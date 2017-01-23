Суд в Крыму забрал у украинского бизнесмена Коломойского 3 га земли в Ялте

Арбитражный суд Крыма постановил вернуть Ялте около 3 га земли, которая до вхождения полуострова в состав России была передана подконтрольной украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пресс-служба администрации Ялты подтвердила информацию о том, что суд удовлетворил иск о возврате в муниципальную собственность 2,8 га земли, расположенной за троллейбусным парком. «Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», - пояснили в городской администрации.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко заявил, что на курорте «довольно много» земельных участков, которые перешли из городской собственности в частную. «Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем земельные участки и объекты недвижимости обратно в муниципалитет», - уточнил он.