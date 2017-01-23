ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в конкурсе на выполнение подрядных работ по строительству комплекса Верховного суда в Санкт-Петербурге и признала недействительными его результаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Антимонопольная служба признала ФГУП "Строительное объединение" нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс», - говорится в сообщении ФАС.

Как отмечается, были выявлены следующие нарушения: отсутствие проектно-сметной документации на сайте, некорректное установление допусков саморегулируемых организаций и порядка оценки заявок.

В комплекс зданий Верховного суда входят здание Верховного суда Российской Федерации, здание Судебного департамента при Верховном суде России, дворец танцев Б. Эйфмана, инженерно-технический блок, комплекс наружных сетей и благоустройства территории.